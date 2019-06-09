أمر الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، بإزالة الإشغالات أمام بوابة الجامعة بعد ملاحظتها.

وكلف المحافظ كفر الشيخ، محمد حلمي، مدير المتابعة بديوان المحافظة، للتواصل مع نائب رئيس مدينة كفرالشيخ للاشغالات بسرعة إزالة الإشغالات من أمام بوابة مستشفى الجامعة، مؤكدًا أنه إزالة الإشغالات من أمام مستشفى كفرالشيخ الجامعي.

وشدد طه، على ضرورة استمرار تلك الحملات على مدار اليوم، وعودة الانضباط لشوارع مدينة كفر الشيخ، وإزالة جميع المخالفات والباعة الجائلين الذين يحتلون الشوارع والأرصفة، ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة، وانتظام عمل حملات إزالة الإشغالات بصفة يومية بكفرالشيخ، بالتعاون ومشاركة من رجال أمن شرطة المرافق بكفرالشيخ.

وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر للواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وقيادات وضباط وأفراد الأجهزة الأمنية والمشاركين بالحملة لجهودهم الوطنية المخلصة في النهوض بالتنمية وفرض سيادة القانون وحماية المواطنين.