أكدت شركة مطارات السودان القابضة، اليوم، سير العمل بصورة طبيعية في مطار الخرطوم الدولي، واكتمال حضور العاملين بوحدات المطار المختلفة، وأن جدول الرحلات اليومية للطائرات منتظم ويسير بصورة جيدة دون أي معوقات تعطل العمل، مشيرة إلى جدول الرحلات اليومية للطائرات المحلية والعالمية.

وأوضحت الشركة، أن الرحلات تسير بصورة جيدة، حيث قامت شركة بدر، صباح اليوم، بتسيير رحلة من الخرطوم إلى أديس أبابا، وأخرى تابعة لذات الشركة من الخرطوم إلى جدة، وتتأهب شركة تاركو لإقلاع طائرة لجدة والعربية إلى الشارقة والأثيوبية إلى أديس أبابا، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.