بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المٌنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 لأصحاب المعاشات بحد أدني زيادة قدرها 150 جنيها شهريا، ووضع مشروع القانون حد أدنى لإجمالي قيمة المعاش بنحو 900 جنيه شاملة جميع الزيادات والإعانات.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون: "قريبا لن يكون للحكومة علاقة بالمعاشات، فوزارة التضامن تعمل على قانون جديد هدفه إدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية، وبالتالي توفير الزيادة السنوية منها، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتبلغ تكلفة زيادة المعاشات 15% بحد أدنى 150 جنيها، (أقصى 832.5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه)، ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، بينما يصل إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9.8 مليون مستفيد، كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1.514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، كما أن عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف ملف معاش، يمثلون 8.5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.