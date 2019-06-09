تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم، عدد من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، ويؤدي طلاب القسم العلمي امتحان مادة الأدب والنصوص ومادة الجبر والهندسة الفراغية.

وزار معهد فتيات الكويت الثانوي النموذجي بالقطامية، واطمأن على انضباط وانتظام اللجان وحسن سير العملية الامتحانية، وجاهزية منظومة الامتحانات الشفهية لمادتي (القرآن والحديث)، والتأكد من الالتزام بجميع التعليمات، خاصة منع دخول أي أجهزة إلكترونية إلى مقار اللجان، مشددًا على توفير المناخ الملائم لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل.

وتواصل عباس مع الطلاب واستمع إلى آرائهم حول سير عملية الامتحانات، ومدى مطابقة الأسئلة للمقرر، ومناسبة الوقت للإجابة عليها، مشيدًا بدور الطالب الأزهري بما يحمله ويتعلمه من منهج وسطي يخدم به قضايا وطنه وأمته.

وشدد وكيل الأزهر على رؤساء وأعضاء اللجان على ضبط سير الامتحانات والوقوف بحزم لمنع المخالفات،لافتا أن ما يفسد الأجيال هو الغش والتهاون.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى 29 يونيو، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، بينهم 103067 طالبا في القسم الأدبي، و51887 طالبا في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.