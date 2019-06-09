قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إن زوجته الحالية المطربة أنغام، لم تتسبب في إفساد علاقته بطليقته، لافتًا إلى أن العلاقة بينه وبين الأخيرة كانت متوترة للغاية، قبل ظهور أنغام.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي نيشان، مقدم برنامج "توأم روحي"، أن زوجته تكبره بـ11 عامًا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن أن يمثل مشكلة على الإطلاق، حيث ضرب المثل بفارق السن بين السيدة خديجة وسيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-، والذي كان 15 عامًا، لصالحها.

بدورها، قالت المطربة أنغام، إنها تعرضت لحملات تشويه بعد زواجها من أحمد إبراهيم: "كانت في أكونتات بتتفتح مخصوص عشان تقول إني خربت بيوت، لكن الحقيقة السواد الأعظم من الناس كانوا بيباركولي".