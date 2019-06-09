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انطلاق مارثون الثانوية العامة

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رئيس "دعم مصر" يطالب بحذف الحد الأقصى لزيادة المعاشات: خلل قانوني

رئيس "دعم مصر" يطالب بحذف الحد الأقصى لزيادة المعاشات: خلل قانوني

أندرو محسن مديرا فنيا لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

أندرو محسن مديرا فنيا لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

انتحار طالبة إثر مشاجرة مع والدها بسبب امتحانات الثانوية في المنيا

انتحار طالبة إثر مشاجرة مع والدها بسبب امتحانات الثانوية في المنيا

فتاة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف "سر" اقتحامها الملعب

فتاة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف "سر" اقتحامها الملعب

السيطرة على حريق محدود بـ"شقة" غربي الإسكندرية

السيطرة على حريق محدود بـ"شقة" غربي الإسكندرية

الاحتلال يعتقل 37 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال العيد بينهم 3 فتيات

الاحتلال يعتقل 37 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال العيد بينهم 3 فتيات

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تفاصيل مناقشات تعديلات قانون النفقة في "النواب": تحقق الأمان للأسر

تفاصيل مناقشات تعديلات قانون النفقة في "النواب": تحقق الأمان للأسر

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