السيطرة على حريق محدود بـ"شقة" غربي الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية، اليوم، من السيطرة على حريق بـ"شقة" سكنية بالطابق السابع، ببلوك 2 مساكن جنوب المتراس، والتابعة لحي غرب، دون إصابات.

تلقى اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، بلاغا من غرفة العمليات الحي، يفيد بوجود حريق بـ"شقة" سكنية ببلوك 2 مساكن جنوب المتراس، دائرة الحي.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة مينا البصل، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية ومسؤولي الحي إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص حدوث حريق محدود بسبب وجود ماس كهربائي، وتمت السيطرة على الحريق، ولا توجد خسائر في الأرواح.

أخطرت النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.