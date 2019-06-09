ضبطت شرطة المرافق بالدقهلية، اليوم، صاحب محل بقالة في قرية "فيشابنا" التابعة لمركز أجا بعدما حول جزء من المحل الخاص إلى مخزن للمشروبات الكحولية، وداخله كميات كبيرة ومتنوعة من تلك المشروبات.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بقيام ضباط شرطة المرافق بشن حملة مكبرة بنطاق مركزي أجا وميت غمر وخلال مصادرة بعض الإشغالات تبين وجود كميات كبيرة من المشروبات الكحولية داخل ثلاجة إحدى محلات البقالة.

وتمكن ضباط الحملة، التي قادها العقيد وائل الشربيني، مدير الإدارة، والرائد فاروق حماد، وكيل الإدارة، من ضبط 3120 زجاجة "كانز" من المشروبات الكحولية "بيرة" وعدد من زجاجات الخمور المتنوعة بإجمالي 160كرتونة داخل المحل وداخل مخزن ملحق به مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير.

صادرت الحملة المضبوطات لحين العرض على النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.