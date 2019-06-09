وافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على إعادة تشغيل وممارسة النشاط لصيدليتين ومخزن أدوية، لانقضاء مدة الغلق الإداري التي صدرت لهم.

وكان محافظ الدقهلية، قد أصدر قرارا بغلق الصيدليتين والمخزن بناء على عرض الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، لتقرير مرور إدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات في قرية "أتميدة" التابعة لمركز ميت غمر، وقرية "سلامون" القماش التابعة لمركز المنصورة، وتقسيم بهاء بطلخا، والذي قضى بإيقاف تشغيلها لمدة شهر بسبب عدم وجود مدير صيدلي.

وتقدم أصحاب الصيدليتين والمخزن بطلبات لإعادة التشغيل، وبعد قيام مديرية الصحة بالتأكد من تلافي أسباب الغلق وتعيين مدير مسؤول لكل صيدلية وانقضاء فترة الغلق المقررة ومدتها شهر.

وقرر محافظ الدقهلية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة تشغيل الصيدليات المذكورة، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين والمقصرين.