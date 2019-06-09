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كشفت وزارة التموين عن إنجازاتها، خلال الخمس سنوات الماضية، وجاء في مقدمتها اختفاء ظاهرة طوابير الخبز، أسطوانات البوتوجاز، وتحسين ظروف معيشة المواطن.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أنها تنفق ما إجماليه 45 مليار جنيه سنويا من ميزانية الدولة لمنظومة دعم الخبز، توزع على 30 ألف مخبز تنتج خلالها 250 مليون رغيف خبز توزع على 70 مليون مواطن، بتكلفة خمس قروش للرغيف الواحد.

وتوسعت في تدشين صوامع القمح في إمبابة، الإسكندرية وصوامع الموانئ، بطاقة تخزينية 350 ألف طن ثم لمليون و200 ألف طن مع التوسع فى إنشاء الصوامع، بالانتهاء من تنفيذ 40 صومعة من أصل 50 صومعة تم الإعلان عنها.

وطورت الوزارة مصانع بنجر السكر لتزيد معها الطاقة الإنتاجية من 1.2 مليون طن إلى مليون و450 ألف طن سنويا، وتبنت خطة لزيادة إنتاجية محصول السكر لـ250 ألف طن سنويا، يكون معها لإجمالي إنتاجية السكر مليون و450 ألف طن بنجر سكر سنويا.