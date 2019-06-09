قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظة الدقهلية، إنهم منحوا 888 مليونا و890 ألف جنية لحملة "مشروعك"، بهدف إقامة مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل جديدة وتعمل على توفير منتجات تناسب السوق.

وأضاف شاروبيم، في تصريحات صحفية، أن ما تحقق من مكانة متميزة لمحافظة الدقهلية على مستوى المحافظات في حجم القروض الممنوحة يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، والاستفادة من التمويل الذي توفره الحكومة لهم بشروط ميسرة.

وأكد محافظ الدقهلية أن دعم المحافظة لمشروعك باعتباره نافذة كبرى يستطيع الشباب الإطلال منها على المجتمع بإقامة مشروعات في مختلف المجالات بمعرفة المواطنين في قرى ومدن ومراكز وأحياء المحافظة.

من جانبه قال محمد البدوي، مدير إدارة "مشروعك"، إن إجمالى القروض التي تم صرفها على مستوى المحافظة بلغ 888 مليونا و889 ألفا و668 جنيها، تم منحها لـ 9404 مشروعات، وفرت 18 ألف فرصة عمل، منذ إطلاق المشروع في 2015، وحتى نهاية مايو الماضي، وجاءت مدن المنزلة، وميت غمر، والسنبلاوين، كأفضل 3 مقرات من حيث عدد المشروعات وفرص العمل بنطاق المحافظة خلال شهر مايو.