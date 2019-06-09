شهدت أسواق الذهب والعملة، في اليوم الأول للعودة إلى العمل الرسمي بعد انتهاء إجازات عيد الفطر، استقرارا في أغلب البنوك، خاصة الحكومية الثلاثة "الأهلي المصري، مصر، القاهرة".

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مع بدء التعاملات الرسمية، اليوم الأحد، عند 16.73 جنيه للشراء، و 16.83 جنيها للبيع، في البنوك الثلاثة المذكورة آنفا، إلى جانب المصرف المتحد.

وكان سعر صرف الدولار أمام الجنيه، سجل، مطلع الأسبوع الماضي، قبل بدء إجازة عيد الفطر، نحو 16.75 جنيه للشراء، و 16.85 جنيها للبيع.

ولم تشهد العملة الخضراء تحركات سوى في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 5 قروش ليسجل 16.76 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.

وعلى نفس الوتيرة، شهدت أسواق الذهب في تعاملات اليوم، استقرارا، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 626 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 18 نحو 536 جنيها، وعيار 24 سجل 715 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5008 جنيهات.

وكانت أسعار الذهب بلغت أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء الماضي، بعد تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما دفع الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وقالت الوكالة، إن سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفع 7% إلى 1333.90 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 21 فبراير عند 1335.41 دولار في وقت سابق من الجلسة، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1339.60 دولار للأوقية.