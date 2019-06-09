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بعد الاطمئنان على "كازابلانكا".. أحمد داش يقضي إجازته بأمريكا

بعد الاطمئنان على "كازابلانكا".. أحمد داش يقضي إجازته بأمريكا

رئيس جامعة بنها يجري حركة تعيينات جديدة

رئيس جامعة بنها يجري حركة تعيينات جديدة

بالصور| محافظ كفر الشيخ ومدير "المحاربين" يتبادلان الدروع التذكارية

بالصور| محافظ كفر الشيخ ومدير "المحاربين" يتبادلان الدروع التذكارية

مصدر بـ"التعليم": نتيجة "أولى ثانوي" الأحد المقبل

مصدر بـ"التعليم": نتيجة "أولى ثانوي" الأحد المقبل

"مشروعات النواب" توافق مبدئيا على اتفاقية قرض ميسر بين مصر وإيطاليا

"مشروعات النواب" توافق مبدئيا على اتفاقية قرض ميسر بين مصر وإيطاليا

جامعة أسيوط تبحث التعاون المشترك مع جامعة الملك سعود في علاج الأورام

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5 أشياء يجب الابتعاد عنها في الطقس الحار.. بينها القهوة والآيس كريم

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تفاصيل مناقشات تعديلات قانون النفقة في "النواب": تحقق الأمان للأسر

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