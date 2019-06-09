قناة سعودية تستعرض تقدم جيش ليبيا لتحرير طرابلس.. "القوات على الأبواب"

استعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، في تقرير مصور لها على موقع "يوتيوب"، تقدم الجيش الوطني الليبي في اتجاه طرابلس لتحريرها من الميليشيات الإرهابية المسلحة، حيث أوضح التقرير يقدم الجيش الوطني الليبي نحو تحرير طرابلس بعدما كبد الميليشيات خسائر فادحة في معارك هي الأعنف منذ انطلاق عملية "طوفان الكرامة".

وأوضح التقرير، أن الجيش الليبي أحرز تقدما جديدا في العديد من المواقع في معركة تحرير طرابلس، وتكبّدت ميليشيات الوفاق خسائر في الأرواح والعتاد، وأحكم الجيش السيطرة على مواقع تابعة للمجموعات المسلحة في طرابلس.

وشهدت الساعات الماضية تحولا حاسماً، أدى إلى تقهقر الميليشيات الخارجة عن القانون والجماعات الإرهابية في عدد من المحاور، وأن قوات طوفان الكرامة على وشك تحرير العاصمة، كما أن هذا التحول دفع بعدد من أمراء الحرب إلى مغادرة طرابلس بعد أن تأكد لهم أن لحظة الحسم قد حانت.