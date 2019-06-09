وصل الوزير الإسباني للشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون جوزيف بوريل، مساء اليوم، إلى مدينة الغردقة، وكان في استقباله اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر.

التقى عبدالله بالوزير الإسبانى والوفد المرافق له، وأجروا جولة تفقدية داخل مطار الغردقة، وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع السياحة ودعمها وتنشيطها في البحر الأحمر.

وأكد عبدالله عمق العلاقات المصرية مع دولة إسبانيا، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في زيادة معدلات السياحة الوافدة للبحر الأحمر فى الفترة القادمة، وأشار إلى مقومات السياحة وجمال وطقس البحر الأحمر، والذي يجذب السائحين من مختلف دول العالم.

وأعرب عبدالله عن أمله لعودة السياحة بقوة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المحافظة مستعدة لاستقبال ملايين السائحين، إذ يوجد أكثر من 270 منتجعا سياحيا تحتوي على 83 ألف غرفة فندقية لاستقبال السائحين، كما تم زيادة استيعاب المطارات وتطويرها وإنشاء مارينا سياحية ضخمة لاستقبال سفن الكروز الضخمة واليخوت العملاقة.