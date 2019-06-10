عندما تتعرض إمراة برج السرطان للمضايقات والضغوط، تنعزل عن العالم الخارجي وتكتفي بنفسها وتبتعد فترة عن التعامل مع الآخرين.

وتستعرض "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

عطارد والمريخ في برجك، والفرصة سانحة للقاءات اجتماعية وعاطفية تسعدك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان، الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.