حظك اليوم برج العذراء

القلق والحساسية الشديدة وسرعة الغضب أبرز عيوب مواليد برج العذراء، ومن أكثر الأبراج التي يتوافق معها الحوت والسرطان.

وتستعرض "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

المريخ وعطارد في منزل الأصدقاء يساعدانك اليوم على تحقيق النجاح، ويمنحانك قدرة كبيرة على الإقناع.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم تخطف القلوب والوجدان بسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء، الفنانة ريهام عبد الغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.