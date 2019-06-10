عدم تقبل الرأي الآخر والرغبة الزائدة في فرض السيطرة على الآخرين، يُعد أبرز عيوب مواليد برج الأسد.

وتستعرض "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال، وعليك أن تدرس جيدًا حالتك المادية قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزل الأصدقاء تعدك بمشاعر جيدة وطاقة وأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد، الفنانة هبه مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.