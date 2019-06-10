الشركة المنفذة لأكبر مدينة طبية بالمنطقة: 10% من الأسرَّة ستكون مجانا

قال الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لأكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية فى الشرق الأوسط، في مدينة بدر، إن السياحة العلاجية حول العالم يبلغ 150 مليار دولار أمريكي، لافتًا إلى أن مصر لديها الكثير من الكفاءات الطبية، وكان من الطبيعي أن تحصل على مكانة متميزة في السياحة العلاجية، لكن الظروف التي مرت بها منعتها من تبوأ هذه المكانة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة "الحياة"، أن البنية التحتية لم يطالها التطوير خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المناخ اختلف تماما في السنوات القليلة الماضية، حيث صار ملف الصحة متصدرًا لأولويات الدولة المصرية.

وواصل: "أفريقيا قارة نامية، مقدر أن تمثل ثلث سكان العالم في عام 2040، حيث إن 95% من مرضى القارة يسافرون إلى آسيا لتلقي العلاج، حيث يحصلون على الكثير من التسهيلات".

وتابع، أن "بناء المرحلة الأولى من هذا المبنى الضخم سيستغرق عامين، لتقديم كافة التسهيلات للمرضى وجذب السياحة العلاجية: "عرضنا الموقف على رئيس الوزراء عندما كان وزيرًا للإسكان، وساعدنا على الفور، حيث بني المبنى قريبًا من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، حتى نكون قريبين من كل الطرق الدولية الهامة".

ولفت، إلى أن المساحة الإجمالية للمرحلة الأولى من المستشفى تبلغ 53 فدانًا، حيث سيكون هناك 170 عيادة خارجية في مبنى يعد الأول على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن 10% من إجمالي الأسرّة ستكون بالمجان.