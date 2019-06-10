الفقي: الإصلاح الاقتصادي سبب انخفاض الدولار أمام الجنيه

قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، لم يكن ليحدث لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه وفقًا للقواعد الاقتصادية المتعارف عليها فإن تفاعل قوى العرض والطلب هي التي تحدد ارتفاع وانخفاض سعر الدولار في مصر، مشيرًا إلى أن المعروض من الدولار أصبح متاحا أكثر مما كان والطلب على الدولار شهد توفير 3 مليارات دولار كنا ندفعها لشراء الغاز.

وأكد الفقي أن مصادر النقد الأجنبي "الصادرات وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي وقناة السويس والسياحة"، شهدت تعافيا خلال الفترة الأخيرة، ووصلت عام 2018 لـ82 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل لـ95 مليار دولار خلال عام 2019، لافتًا إلى أن الدولار انخفض 120 قرشا بنسبة 7% خلال الفترة الأخيرة.