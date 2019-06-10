"العظمى في القاهرة 35".. بيان بحالة الطقس اليوم في مصر والدول العربية

حالة الطقس اليوم الإثنين 10-6-2019 في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حدوث ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 35

شبين الكوم 22 34

طنطا 22 34

دمنهور 21 32

الإسكندرية 21 28

بلطيم 21 28

مطروح 21 28

بورسعيد 22 29

دمياط 21 29

الزقازيق 20 35

الإسماعيلية 21 36

السويس 22 35

العريش 18 34

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 26 35

مرسى علم 27 35

الفيوم 23 35

بنى سويف 23 36

المنيا 23 36

أسيوط 24 36

سوهاج 24 37

قنا 25 38

الأقصر 25 38

أسوان 28 39

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 32 43

المدينة 29 42

الرياض 29 45

المنامة 33 42

أبوظبى 31 42

الكويت 31 49

دمشق 16 34

بيروت 22 29

عمان 18 32

القدس 19 30