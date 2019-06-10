إخلاء متنزهين بسبب حريق غابات في كاليفورنيا

أعلنت السلطات الأمريكية، اندلاع حريق في الغابات بجنوب ولاية كاليفورنيا، أدى إلى إخلاء متنزهين ترفيهيين، الأحد، ولكن لم تتعرض أي منازل للخطر كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة.

ووفقا لإخطار من إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس، اندلع الحريق في منطقة فالينسيا بمقاطعة سانتا كلاريتا، على بعد نحو 56 كيلومترا شمال غربي لوس أنجلوس، والتهم الحريق نحو 40 فدانا من الحشائش على طول نهر سانتا كلارا، وتمكن أفراد الإطفاء من تحجيم الحريق لعدة ساعات وشكلوا خطوط احتواء حول 20% من قطره.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال قائد شرطة المقاطعة، أوليغ بوليسكي، إن المنازل و المباني التجارية في المنطقة التي لا يسكنها عدد كبير من الناس ليست في خطر بسبب الحريق.