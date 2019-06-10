لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين، إثر انفجار وقع في منجم صغير للفحم في منطقة لونججيابو بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين، وذكرت السلطات المحلية أنّ الانفجار وقع في الساعة 8:00 مساء أمس الأحد في منجم تديره شركة لمعالجة الفحم بمدينة لونججيابو، وتسبب بهزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أنّ أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة، وأنّ أعمال الإنقاذ لا تزال جارية، إذ تم إرسال فرق عمل للمساعدة في الإنقاذ، ونقل العمال المصابين للعلاج في مستشفى قريب، وإصاباتهم غير خطرة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.