"8 آلاف جنيه".. كانت الدافع وراء جريمة خطف وتعذيب شاب على يد صديقه في مدينة 6 أكتوبر، وأصوات استغاثة ومقطع فيديو قاد المباحث للكشف عن ملابسات الواقعة، وتمكنت قوة من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من تحرير المختطف وضبط المتهم، وتم التحفظ عليه وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف العميد عاصم أبوالخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، أنّ الواقعة بدأت بورود معلومات للمقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بأنّ أحد الأشخاص احتجز شابا داخل شقته التي تقع في العقار رقم 4 بالحي السادس المجاورة 10، بعد أنّ سمع عدد من الجيران أصوات استغاثة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة،.

وأوضحت تحريات وتحقيقات المباحث صحة المعلومات، وأنّ شابا يدعى "أشرف. م" وشهرته "دينامو" (27 عاما) صاحب مخزن خردة، سبق اتهامه في 9 قضايا "مخدرات وسلاح ناري وسرقة بالإكراه والضرب"، باحتجاز أحد الأشخاص داخل مسكنه.

وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول يحوي مقطع فيديو، عذّب فيه شخصا داخل شقة مقيّد اليدين ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وتم تحريره وتبيّن أنّه يدعى "حسن" (21 عاما) عامل في مغسلة، ومقيم في حي 6 أكتوبر.

وبمواجهة المتهم اعترف في محضر الشرطة بالواقعة، وقال إنّ المجني عليه صديقه، واختلفا على 8 آلاف جنيه، ورفض الأخير ردّ المبلغ فعقد العزم على احتجازه وتعذيبه الاتصال بأهليته لرد المبلغ، وتم التحفظ على المتهم، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الخطف والاحتجاز، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.