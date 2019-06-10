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"صحة الدقهلية": إصابة طالب ثانوية أزهرية بارتفاع درجة الحرارة

"صحة الدقهلية": إصابة طالب ثانوية أزهرية بارتفاع درجة الحرارة

إصابة 4 أشخاص في مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة بقليوب

إصابة 4 أشخاص في مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة بقليوب

الأربعاء.. تكريم أسر الشهداء في البحيرة

الأربعاء.. تكريم أسر الشهداء في البحيرة

السعودية: ننتظر زيارة بوتين في أكتوبر المقبل

السعودية: ننتظر زيارة بوتين في أكتوبر المقبل

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ينتهي غدا

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ينتهي غدا

سباق "الكراسي" يقتحم شوارع اليابان

سباق "الكراسي" يقتحم شوارع اليابان

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