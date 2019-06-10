ساعات قليلة ويفتتح بينالي القاهرة الدولي في دورته الثالثة عشر، تحت عنوان "نحو الشرق" بعد توقف دام لـ8 سنوات، وهو يعد أكبر ملتقى فني تشكيلي دولي تشهده الساحة المصرية منذ انطلاقه وانعقدت 12 دورة له حتى توقف بعد الدورة الأخيرة له في عام 2010 لمدة 8 سنوات، ليعود بمشاركة 80 فنانًا يمثلون 50 دولة وذلك بقاعات قصر الفنون وقصر عائشة فهمي ومتحف الفن المصري الحديث.

وعن مواعيد فتح البينالي أمام الجمهور، قالت دكتور نرمين عسكر، وكيل متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا، لـ"الوطن"، إن المتحف هو أحد الأماكن الثلاث التي تستقبل البينالي، وتستقبل الجماهير بدءًا من الافتتاح اليوم، ليكون بينالي القاهرة مفتوحا أمام الجماهير لمدة 12 ساعة يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، طوال فترة إقامته التي تبدأ من اليوم وتنتهي 10 أغسطس المقبل.

3 مواقع تابعة لقطاع الفنون التشكيلية يفتتتح بها بينالي القاهرة الدولي اليوم في مواعيد مختلفة، حيث يكون الافتتاح في السادسة مساء بقصر الفنون، وفي السابعة بمتحف الفن المصري الحديث بالأوبرا، وفي التاسعة بمجمع الفنون "قصر عائشة فهمي" في الزمالك.

وذكر بيان صادر عن وزارة الثقافة، أن إعادة المعرض باعتباره متنفساً عالمياً يقام على أرض مصر، ويعرض مدارس فنية متعددة يمثل انتصاراً جديدا لثقافة وفنون الوطن، ويأتي تأكيدًا على الريادة المصرية، كما أنه يعد تجربة فريدة في مجاله بعد أن نجح في فرض ذاته منذ انطلاق دورته الأولى عام 1984، التي ولدت على يد الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وبات فعالية مؤثرة تعمل على تلاقي الإبداعات من مختلف قارات الأرض.

ويعد بينالي القاهرة الدولي للفنون معرضا شاملا لكل أنواع الفنون التشكيلية "نحت - تصوير - فوتوغرافيا - جرافيك - فيديو - أعمال مركبة - المجسمات"، وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية بالقاهرة كل عامين.