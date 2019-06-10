أصيب طالب بالثانوية العامة في البحيرة، اليوم، بكسور وجروح مختلفة بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر سقوطه من الدور الأول بمقر لجنة الامتحانات خلال فترة الراحة بين امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، بلجنة مدرسة سليم البشري في دمنهور.

ونقل الطالب إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، وانتقل إلى مكان الواقعة الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة، ومحمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور.

وبالفحص تبين إصابة (ياسين م. ع.- 18 سنة- طالب)، إثر سقوطه من الدور الأول خلال امتحانات مادة اقتصاد الثانوية العامة، بمدرسة سليم البشري في دمنهور.

وكشفت التحريات أن الطالب سقط من الطابق الأول أثناء جلوسه على سور لجنة امتحانات مدرسة سليم البشري، واختل توازنه ما أدى لسقوطه داخل فناء المدرسة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.