حصلت "الوطن" على تفاصيل تشكيل هيئة مكتب الصحفيين واللجان، بعد مفاوضات استمرت لنحو 3 أشهر منذ انتخابات التجديد النصفي التي فاز فيها ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين، وشهد التشكيل وجود 4 وكلاء لإرضاء جميع الأطراف، ومن المقرر الإعلان الرسمي السبت المقبل عقب اجتماع مجلس النقابة.

وكشف مصدر بالمجلس لـ"الوطن"، أن مفاوضات تشكيل هيئة المكتب أسفرت عن تولي جمال عبدالرحيم منصب وكيل أول النقابة بصلاحيات كاملة، ومنها تمثيل النقيب في غيابه، فضلا عن رئاسة لجنتي التدريب والتحقيق بعدما رفض رئاسة لجنة التسويات، كما تولى خالد ميري منصب وكيل ثان النقابة ورئيس لجنة القيد، بينما تولى محمد شبانة منصب السكرتير العام، وتولى هشام يونس أمانة الصندوق.

قائمة تشكيل مكتب الصحفيين: جمال وكيل أول وميري وكيل ثان وشبانة السكرتير العام

وأوضح المصدر، أنه بخصوص تشكيل اللجان، فجرى الاتفاق على تولي حسين الزناتي منصب وكيل النقابة لشؤون النشاط، بينما رفض محمد خراجة منصب وكيل النقابة لشؤون الرعاية الصحية، لرغبته في تولي أمانة الصندوق، بحسب المصدر، كما تولى أيمن عبدالمجيد مسؤولية مشروع العلاج، وترأس عمرو بدر لجنة الحريات بالإضافة إلى منصب السكرتير العام المساعد، أما محمد سعد عبدالحفيظ فتولى رئاسة لجنتي الشؤون العربية والخارجية والإسكان فضلا عن عضوية لجنة القيد، وترأس محمود كامل اللجنة الثقافية والروابط والإشراف على جائزة التفوق الصحفي فضلا عن عضوية لجنة القيد، وأخيرا ترأس حماد الرمحي لجنة الخدمات بينما تولى محمد يحيى رئاسة لجنة المعاشات.

وتابع المصدر: "بدأت المفاوضات في حفل الإفطار الذي دعانا إليه ضياء رشوان نقيب الصحفيين خلال شهر رمضان في فندق الماسة، وجرى استئنافها في سحور الهيئة الوطنية للصحافة بحضور كل من خالد ميري ومحمد شبانة وحسين الزناتي وهشام يونس ومحمد سعد عبدالحفيظ"، لافتا إلى أن هناك اجتماع للمجلس السبت المقبل وسيعلن التشكيل بشكل رسمي عقب انتهاءه.