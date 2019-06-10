قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تقرر وقف تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة؛ لتقنين الأوضاع بنهاية شهر يونيو الجاري.

وقبل انتهاء المهلة، تستعرض "الوطن" تفاصيل وشروط تركيب العداد الكودي للمباني المخالفة على النحو التالي:

- ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالفًا لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة، ومقام طبقًا لشروط وخرائط هيئة المساحة.

- العدادات الكودية لا تعتبر سندًا قانونيًا بعدم مخالفة العقار، ولا يصدر العداد باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.

- الأوراق المطلوبة: محضر سرقة تيار كهربي، وعقد تملك أو إيجار للوحدة المخالفة.

- رسوم تركيب العداد الكودي، تختلف حسب نوع العداد، فالنوع الأحادي للمنازل تصل قيمته إلى 900 جنيه، أما الثنائي للقطاع التجاري، فقيمته 1100 جنيه والثلاثي للمصانع بقيمة 2400 جنيه.

- يُشترط أن يسدد المواطن 6 أشهر مقدمًا من متوسط الاستهلاك، لضمان تركيب العداد عقب استيفاء الأوراق بحد أقصى أسبوع.