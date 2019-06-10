بدأ مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مٌقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك كبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذي صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذي أدى إلى إعاقة عمل الصندوق.

وأوضح التشريع، حسب المذكرة الإيضاحية المرفقة معه، أن الهدف من إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، هو تمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار.

وأشار ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي، في كلمة له بالجلسة العامة، إلى أن المشروع القانون سيمول صندوق العلوم والتنمية لهيئة، لإعطائها قوة تشريعية لدعم البحث العلمي، خصوصا أن قراره إنشائه الحالية مجرد قرار جمهوري وليس تشريع.