تقدم المهندس مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، بطلب إحاطة للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، حول ما سماه "وجود مجاملات في تعيين أوائل الخريجين بجامعة المنيا".

وقال "ملك"، في طلبه الذي قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، أن هناك محسوبية في تعيين أوائل الخريجين بهيئات التدريس بجامعة المنيا، وأثر ذلك في أسر الطلاب المتفوقين ومصداقية الضوابط المعمول بها.

كما تقدم بطلب مناقشة عامة موقع من 20 نائبا لرئيس المجلس، بشأن ضبط الأسعار ومنع الاحتكار، وكذا طلب إحاطة لوزير التموين حول إهدار المال العام، بسبب تأخر تصويب منظومة الدعم السلعي.

أوضح أن الحكومة إتخذت إجراءات عديدة للتخفيف عن المواطنين من خلال زيادة منافذ التوزيع ولكن نظرا لغياب التنسيق بين بعض الوزارات المعنية وعدم تحديد الأولويات فيما يخص السلع الضرورية المرتبطة إرتباط وثيق بحياة المواطن اليومية وعدم إنشاء سلسلة منافذ تابعة للدولة واستغلال الأصول الثابتة المنتشرة في معظم مراكز وقري الجمهورية التابعة لوزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التموين أدي إلي ضعف تأثير الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل الحكومة في ضبط الأسعار للسلع الضرورية.

أوضح "ملك" أن هناك آثار سلبية ناتجة عن تأخر تصويب منظومة الدعم السلعي وتفعيل الفيزا السلعية، للحفاظ علي حق المواطن ومنع إهدار المال العام من قبل الوسطاء.