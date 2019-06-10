تجمهر أمام منزل "الطفلة سندس" في الإسكندرية لـ"إعدام القتلة"

تجمهر عشرات الأهالي، اليوم، أمام منزل الطفلة "سندس"، 6 سنوات، والتي لقيت مصرعها على يد 3 أشقاء من جيرانها بطريقة وحشية في الإسكندرية بكتم أنفاسها، حيث ألقوها من فوق سطح العقار الذي تقطنه رقم 89 شارع 6 بمنطقة نجع العرب، لسرقة قرطها الذهبي، مطالبين بإعدامهم.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، كشفت غموض واقعة العثور على جثة طفلة بـ"منور عقار"، غرب الإسكندرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشقاء بقصد سرقة الطفلة.

كان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من سيدة تدعى "ن.م.ا"، 33 سنة، ربة منزل، مقيمة بالعقار رقم 89 شارع 6، بمنطقة نجع العرب، بدائرة القسم، تفيد بغياب طفلتها تدعي "سندس.ا.م"، البالغة من العمر 6 سنوات، عن المنزل، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وبعد يومين من بلاغ الاختفاء تلقى قسم شرطة مينا البصل، بلاغا بالعثور على جثة الطفلة المتغيبة بمنور العقار 96 بشارع 5، بالمنطقة المشار إليها، دائرة القسم.

وأمر مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، لضبط مرتكبي الواقعة، وأسفرت الجهود بتحديد مرتكبي الواقعة وهم ثلاثة أشقاء، "سائق توك توك، طالب، وسيدة"، جميعهم مُقيمين بذات المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة، وقرر الأول أنه اتفق مع شقيقه على سرقة القرط الذهبي الخاص بالمجني عليها، فاستدرجها إلى أعلى سطح العقار محل سكنهما، وحال قيامهما بالاستيلاء على القرط قاومتهما الطفلة وأخذت في الصياح، وخشية افتضاح أمرهما، قاما بشل حركتها وكتم أنفاسها فتوفيت.

وأضاف المتهم الأول، أنهما استوليا على قرطها ثم ألقياها بمنور العقار محل العثور، وأبلغا شقيقتهما بما حدث فقامت بالتستر عليهما وبيع القرط الذهبى واقتسام ثمنه فيما بينهم، وأيد ذلك الثاني والثالثة، وأرشدت الأخيرة عن القرط الذهبي لدى صائغ "حسن النية".

وقالت والدة الطفلة سندس، في بلاغها، إن زوجها متوفي منذ عامين ولديها ابنتين، سندس وسلمى، مؤكدة أن سندس الشقيقة الصغرى، أما الشقيقة الكبرى فتلتحق بالصف الثاني الابتدائي، مشيرة إلى أن الطفلة خرجت من أجل شراء الحلويات ولم تتوقع أن حلق ذهب وزنه أقل من 3 جرامات ينهي حياة طفلتها الصغيرة.