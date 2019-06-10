أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، مواصلة جهوده في استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات غير القادرات في القرى الأكثر فقرا واحتياجا بالمحافظة.

كما أعلن المجلس إقامة لقاء موسع بمقر الوحدة المحلية لقرية أبو عزيز بمركز مطاي، بحضور جيهان رشيد، عضو المجلس، وإسلام فرغلي، محامي الفرع ومسئول مكتب الشكاوى، ورئيس القرية ومسؤولة شؤون المرأة، في إطار تنفيذ خطة المحافظة لمشروع المواطنة وقبول الآخر، بمشاركة الجهات التنفيذية والمجتمع المدني.

تناول اللقاء التعريف بالخدمات، التي يقدمها مكتب الشكاوى في دعم المرأة، وفتح باب النقاش حول المشكلات والقضايا، التي تهم المرأة بالقرية ومنها، "ضعف المياه، حذف بعض الأبناء من البطاقات التموينية، المشكلات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، ومشكلات فردية".