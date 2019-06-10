عضو "الغرف التجارية": الدولار أصبح سلعة متوافرة بشكل كبير

قال أحمد شيحة، عضو اتحاد الغرف التجارية، إن الدولار قد أصبح سلعة متواجدة بصفة مستمرة وهو بمثابة سلعة يتحكم فيها العرض والطلب ولا يوجد أي مشكلات حاليا في توفيره.

وأضاف "شيحة" خلال مداخلة عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "اليوم" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء أزمة الدولار منذ أعوام كان لها تأثير إيجابي وسلبي، ومن الأسباب السلبية وجود ممارسات احتكارية من قبل بعض السلع التي تتحكم فيها بعض الشركات وتتحكم في هامش الربح، موضحا أنه ومن ضمن العوامل الإيجابية لنجاح احتواء الأزمة وهبوط سعر الدولار الاستقرار الأمني والسياسي المتواجد في مصر وهو ما أدى لظهور استقرار اقتصادي بسوق العملات.