نشرت وسائل إعلام أمريكية صورًا ومقاطع فيديو من حادث ارتطام مروحية بأحد مباني مدينة مانهاتن في ولاية نيويورك الأمريكية.

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44 — CNW (@ConflictsW) June 10, 2019

وظهر في الفيديوهات السيارات أثناء توقفها أمام البرج، الذي ارتطمت به المروحية مع سماع صفارات شرطة.

#Update: Just in - Reports of least one person has been injured after a helicopter has crashed into the roof of a building in Mid-town #Manhattan in New York, massive fire fighters responded on the scene. Video Credit: @CitizenApp_NYC pic.twitter.com/At20vUFmaA — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) June 10, 2019

وذكر حاكم نيويورك، أنه لم يتم الوقوف على الأسباب الرئيسية للحادث حتى الآن، ولم يتم تحديد إذا كانت تلك الواقعة إرهابية من عدمه.