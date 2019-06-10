قناة سعودية: محكمة تركية تبرئ إرهابيا رغم اعترافه بالترويج لـ"داعش"

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، في تقرير مصور لها، تفاصيل جديدة حول تبرئة محكمة تركية كوشكون ديمير، والذي يّبلغ من العمر 27 عامًا رغم اتهامه مرتين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، حيث برأته المحكمة التركية بحجة أن ما كان يقوم به من دعاية للتنظيم المتطرف يندرج تحت إطار "حرية التعبير".

وأوضح التقرير، أن ديمير يقيم في مقاطعة أرضروم شرقي تركيا وكان جزءا من خلية متشددة، وقد ساعد العديد من الأتراك على الانضمام إلى "داعش" و"القاعدة" وجماعات مسلحة متطرفة أخرى في العراق وسوريا، والمسمى الحركي له "أبو حنظلة".

وأثناء محاكمة ديمير في نوفمبر 2018 اعترف بنفسه بنشر الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصالح "داعش".