قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه جرى إطلاعه على تفاصيل حادث تحطم مروحية على أحد المباني في نيويورك، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

ولقي شخص على الأقل مصرعه، نتيجة تحطم مروحية حاولت الهبوط على سطح مبنى مرتفع في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وذكرت قناة "العربية"، أن هبوط الطائرة كان اضطراريا نتيجة حريق.

وقال حاكم نيويورك أندرو كيومو، إن المعلومات الأولية تشير إلى هبوط اضطراري للطائرة المروحية على سطح المبني ووقوع حريق، وأن سكان المبنى شعروا بهزة كبيرة لكن لم يتعرض أحد منهم للأذى.

واستطرد: "هناك ضحايا نتيجة الحادث، لكن لم يتم تحديد عددهم بعد".