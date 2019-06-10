وجهت فاطمة المعدول، زوجة الكاتب الكبير لينين الرملي، الشكر والتقدير لوسائل الإعلام لاهتمامها بالحالة الصحية لزوجها بعد نشر الكاتب الكبير صلاح منتصر، مقالًا عن مرضه في إحدى الصحف القومية، موضحة أن زوجها مريض منذ عامين، وأسرته قررت علاجه دون إزعاج الآخرين لذلك لم يتم الإعلان عن مرضه.

وأضافت "المعدول"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "DMC"، أن كل من لديه علم بمرض زوجها يسأل عنه دائما سواء كانوا من أصدقائه أو أقاربه، موضحة أن الأسرة لم تُطالب بعلاجه على نفقة الدولة بل انزعج أبناؤه من نشر خبر مرضه في الإعلام، كما تحدثت وزيرة الثقافة مع الأسرة بعد معرفتها بمرضه.

وأشارت إلى أن زوجها يعاني من تصلب في الشرايين وتعرض لجلطات في المخ، أفقدته الوعي مرارا، مضيفة: "رغم إن وعيه غاب شوية إلا أنه عمل كل اللي نفسه فيه في الحياة، كتر خير الإعلام على الاهتمام بحالته".