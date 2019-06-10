استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، مساء اليوم الاثنين، أولى رحلات الشركة الوطنية في دولة كازاخستان "إير أستانا"، من طراز B.767، قادمة من مطار ألماتي الدولي، على متنها وفد سياحي كبير.

وقالت مصادر مطلعة، إن شركة طيران اير استانا بدأت اليوم، تسيير أولى رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ، بواقع أربع رحلات أسبوعيا، قادمة من دولة كازاخستان عبر مطار ألماتي الدولي.

وأضافت المصادر، أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، نجحت في التعاقد على تقديم الخدمات لطيران اير استانا بمطار شرم الشيخ، عن طريق وكالة إيرو سيرفيس.

وحرص فريق العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ الدولي، وفريق محطة مصر للطيران للخدمات الأرضية، على استقبال الركاب السياح القادمين على متن الرحلة، وجرى استقبالهم بالورود داخل صالة الوصول، فيما رشت المياه على جسم الطائرة فور وصولها المطار.