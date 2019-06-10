ارتفعت أسعار الأسماك في دمياط، بنسبة تخطت الـ20% بعد انخفاض الكميات المطروحة إلى نسبة بلغت 30%، إثر نفوق كمية كبيرة من أسماك المزارع وارتفاع درجات الحرارة مؤخرا، وفقا لماجد البداوي، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في دمياط.

وقال "البداوي"، في تصريح لـ"الوطن"، "شهدت الأسواق نقص المطروح من الأسماك بنسبة 30% نظرا لنفوقها وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى لزيادة الأسعار 20%".

ووفقا لـ"البداوي"، بلغ سعر كيلو البوري 90 جنيها بدلا من 75، والبلطي 45 بدلا من 35، السهيلي 150 بدلا من 120، أما البربوني فيتراوح سعره من 100 إلى 200 جنيه، حسب الحجم والجودة، أما سمك القاروص فأرتفع سعره لزيادة طلب التصدير عليه، حيث يتراوح سعر الكيلو من 120 إلى 160 جنيها حسب الحجم، أما اللوت فيتراوح سعره من 60 إلى80، والسردين بلغ سعره 55 جنيها بينما يتراوح سعر المرجان من 60 إلى 90 جنيها.

وطالب "البداوي" الدولة بمزيد من الاعتناء بالمزارع السمكية وضخ المزيد من إنتاج المزارع الحكومية للأسواق، مشيرا إلى أهمية تطهير البحيرات بصفة مستمرة وإقامة مصارف جديدة، لإدخال مياه عذبة بشكل دوري.

كان الدكتور علاء الدين عبدالمعطي، أستاذ ورئيس قسم أمراض الأسماك ورعايتها بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة واستشاري الطب الوقائي بشركة قناة السويس للأستزراع البحري، قد أصدر تقريرا طبيا حول نفوق الأسماك بمزارع دمياط السمكية.

وبتشريح بعض الحالات من الأسماك، تبين اعتماد ما يزيد عن 60% من المربين بشكل كلي على الغذاء الحي أو المفروم من أسماك "البساريا أو الشبار أو الجمبري الدلبي" دون أي معاملات، وأعلاف بحرية من شركات أعلاف معروفة "بروتين 40% ودهن 17%".

وأشار "عبدالمعطي"، إلى وجود ارتفاع حاد في نسب الأمونيا، بعدما تبين من الفحص الظاهرى وجود دكانة شديدة في منطقة العضلة الظهرية لأسماك الدنيس في معظم المزارع، وانخفاض أوزان الأسماك "280 - 300" جرام فى عمرسنتين "معدلات تحويل منخفضة".

وأضاف، "لوحظ أيضا نحافة شديدة في أسماك القاروص في بعض المزارع بعزبة البرج واحتقان منطقة الخياشيم والبطن والزعانف ووجود كثير من حالات الإصابة بقمل السمك (caligus) على جسم الأسماك وفمها وتحت الزعنفة الصدرية، وفي مزارع أخرى بمنطقة شطا لوحظ تآكل الجلد بمنطقة الجبهة لأسماك الطوبارة وانخفاض معدلات التحويل ونفوق مفاجئ لأسماك القاروص".