مصدر أمني: شحنة مخدرات ميناء دمياط تشمل 5 ملايين قرص كبتاجون وطني حشيش

كشف مصدر أمني، لـ"الوطن"، عن أن شحنة المخدرات الكبرى التي أحبطت الأجهزة الأمنية في دمياط تهريبها عبر الميناء تشمل 5 ملايين قرص كبتاجون، و2 طن حشيش.

كانت الإدارة العامة لأمن الموانئ بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأمن الوطني، أحبطت تهريب المخدرات القادمة من سوريا بموجب شهادة إعفاء جمركي في شحنة تفاح عبر ميناء دمياط.

وقال مصدر أمني لـ"الوطن"، إن معلومات وردت إلى اللواء محمد عبد العزيز، مدير مباحث أمن الموانئ، واللواء صالح عبد النعيم، رئيس مباحث الإدارة العامة لأمن الموانئ، والعقيد أشرف لاشين رئيس مباحث الميناء، تفيد باستيراد شركة (ف.ا.ف) وعنوانها طلخا محافظة الدقهلية والمملوكة للمدعو محمد.ع .ا.ج باستيراد رسالتي تفاح من دولة سوريا.

وأضاف المصدر، أنه بناء على الإخبارية المسبقة تم فتح الحاويتين بواسطة لجنة جمركية برئاسة عصام المليجي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، وعماد الدنون مدير عام الوارد، وطارق وهدان مدير إدارة المكافحة، وأحمد الخولاني، مأمور حركة، ومن خلال عملية التفتيش عثر داخل شحنة التفاح على مخدر الحشيش وأقراص الكبتاجون حيث يبلغ مقاس الحاوية 40 قدما بإجمالي وزن 49 طن تفاح.