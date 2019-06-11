أهالي مركز بركة السبع بالمنوفية يشتكون من فتح مصرف على ترعة أم دلال

اشتكى مئات من المزراعين بقرى جنزور، وميت أم صالح، وعزبة الجلالية، التابعين لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بعد فتح مصرف ميت فارس الذي تقع عليه محطة الصرف الصحي بقرية جنزور وتصب فيه مخلفاتها، على ترعة أم دلال المتفرعة من ترعة الغوري والمسؤولة عن ري نحو ألف فدان بالثلاث قرى، مما يهدد هذه الأراضي بالبوار، طبقا لشكوى المواطنين.

عبده خضر، أحد أهالي مركز بركة السبع، قال: مصرف ميت فارس، يقع عليه محطة معالجة الصرف الصحي بقرية جنزور، والتي تخدم نحو 5 قرى من جنزور وأبو مشهور وكفر الحمادية، وتلقي بمخلفاتها داخل المصرف.

وأضاف محمدي سمرة، من أهالي قرية ميت أم صالح، أن "المصرف يمر أسفل ترعة أم دلال والطريق الأسفلتي بماسورة، وشهدت من فترة انسدادا بسبب تراكم المخلفات الناتجة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي، والمخلفات الزراعية والقمامة والحيوانات النافقة، وبدلا من أن يتم تطهير الماسورة وإعادة تسيير المياه بالمصرف، فتح مسؤولي الري بمركز بركة السبع مياه الصرف على ترعة أم دلال المسؤولة عن ري نحو ألف فدان مما يهددها بالبوار بعد تلوث مياه الري وكذلك انبعاث الروائح الكريهة من الترعة التي تخترق الكتلة السكنية في أكثر من قرية بالإضافة إلى انتشار الباعوض والروائح الكريهة".

وطالب الأهالي والمزارعون، بسرعة إصلاح الماسورة وإغلاق الربط مع الترعة مع ضخ مياه جديدة لإعادة المياه إلى طبيعتها.

من جانبه، قال المهندس حسن خطاب مدير عام ري المنوفية، لـ"الوطن"، أن توصيل مصرف صرف صحي، على ترعة للري أمر لا يمكن حدوثه، مضيفًا أنه من الممكن الربط مع مجرى للصرف الزراعي، وهو ما حدث مع ترعة أم دلال المتفرعة من ترعة الغوري.

وأضاف أن المياه الناتجة عن الصرف الزراعي وإعادة ربطها بالترعة، لا يشكل أي خطورة، ولا توجد أي أزمات في وصول المياه للترع حاليا وكل المشاكل في هذا الشأن تم حلها بتوفير المناسيب الكافية دون زيادة أو نقص، متعهدًا بمعاينة الترعة محل الشكوى على الطبيعة.