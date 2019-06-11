تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الثلاثاء، 11 يونيو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

ورشة جامعة الدول العربية

تنظم جامعة الدول العربية، لمدة يومين ورشة عمل حول دور قطاع العطاء الاجتماعي في التنمية المستدامة، وستعقد الورشة التي تنظمها إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية، تحت عنوان "نماذج وآليات الشراكة بين الحكومات وقطاع العطاء الاجتماعي في التنمية المستدامة.

مؤتمر شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا

تنظم الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية المؤتمر السنوي "TECH INVEST 3 /تيك انفيست 3"، وذلك تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مصر الاقتصاد الرقمي" في فندق جراند حياة.

متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية ينظم معرض للصور الفوتوغرافية

ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع متحف المجوهرات الملكية ومؤسسة عدسة لفنون الفوتوغرافيا، معرضا للصور الفوتوغرافية تحت عنوان "التاج الفوتوغرافي" كنوز من متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية"، وذلك فى الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2019.

"على الجانب الآخر من النيل".. في مركز التحرير الثقافي

يستضيف مركز التحرير الثقافي، أحد المراكز الثقافية التابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة، معرضا تحت عنوان"على الجانب الآخر من النيل"، في الفترة من 11 إلى 25 يونيو الحالي، وذلك في قاعات عرض مارجو فيون، فيوتشر، ليجاسي، ماريوت، أرمينيان وهوارد التابعة لمركز التحرير.

"أكسير الحب" على مسرح دار الأوبرا

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلا لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بعنوان "اكسير الحب" وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.