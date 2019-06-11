في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي المالية والنقل لتطوير منظومة النقل وإنشاء عدد من الموانئ الجافة.

تتلقى وزارة النقل والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p" التابعة لوزارة المالية، العطاءات الفنية والمالية الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف بمصر اعتبارًا من 11 يوليو المقبل، والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتتنافس 3 تحالفات دولية للفوز بتنفيذ المشروع الذي يقام طبقًا للمعايير العالمية وعلي مساحة 100 فدان، ويخدم مينائي الإسكندرية والدخيلة والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ويجرى داخله اعمال الكشف والإجراءات الجمركية كاملة.

وذكرت وزارة المالية، في بيان صادر اليوم أن التحالفات الثلاثة هي: تحالف تقوده شركة كونكور (الهند) ويضم أيضًا شركتي "بي إس إيه" (ماليزيا) وحسن علام، وتحالف تقوده الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع شركة موانئ دبي العالمية (الإمارات)، وتحالف تقوده شركة "السويدي إليكتريك" ويضم أيضًا شركتي شنكر إيجيبت (ألمانيا) وثري إيه إنترناشيونال.

وقال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p"، إن هذا الميناء الجاف سيقدم جميع خدمات الموانئ التقليدية خاصة ما يتعلق بانهاء اجراءات الافراج الجمركي علي الرسائل الواردة والمصدرة وان ميناء اكتوبر الجاف سيحصل على رقم تعريف دولى للموانئ حيث يمكن الشحن مباشرة للميناء الجاف كميناء وصول نهائى.

وأضاف "حنورة"، أن وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة النقل تعمل الآن على تجهيز كل الآليات المطلوبة لطرح العطاء الخاص بمينائي العاشر من رمضان وبني سويف؛ تمهيدا للبدء في إجراءات تلك العطاءات عقب الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بميناء 6 أمتوبر الجاف، وذلك ضمن خطة الوزارتين لإنشاء 7 موانئ جافة بالتجمعات الصناعية للتيسير على الصادرات المصرية.

ولفت إلى أن هذه الموانئ الجافة تستهدف تخفيف العبء على الموانئ البحرية والإسراع في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، ومنع تكدسها إلى جانب ما توفره من فرص عمل جديدة.

وأضاف أن هذه الموانيء الجافة المزمع إنشاؤها ستقدم جميع خدمات الموانئ، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل باعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادي، التي تسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية، لافتًا إلى أن مدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل الميناء الجاف بمدينة أكتوبر 30 عامًا تؤول بنهايتها ملكية المشروع إلى الدولة.