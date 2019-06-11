قال المهندس خالد صديق رئيس تطوير العشوائيات، إنّ العمل يسير على أعلى مستوى للانتهاء من تطوير منطقة "سور مجرى العيون"، إذ تمّ بالفعل هدم 70% من المدابغ الموجودة هناك مؤخرا.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، أنّ عملية أنتقال السكان وأصحاب الورش ما زالت جارية، وأنّ الصندوق وضع خطة لإعادة المنطقة إلى مكانتها الأثرية القديمة، كما أنّ محافظة القاهرة أزالت أطنان من القمامة التي كانت منتشرة هناك حول السور وفوقه.

وتابع رئيس "تطوير العشوائيات" أنّ خطة الصندوق تعتمد على إنهاء جميع العشوائيات في القاهرة والمحافظة، وتنفيذ خطة الدولة لنقل سكان العشوائيات لأماكن سكنية أفضل.