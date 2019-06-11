استكمالاً لجهود وزارة الداخلية، في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.

واستمراراً للحملات المكثفة التي تقوم بشنها أجهزة وزارة الداخلية برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى امتداد أرجائها.

أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: ضبط (عاطل، سن 19) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وبحوزته (30 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار.

ضبط (عاطل، سن 17) أثناء تواجده بمدخل قرية السعادات بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته ( 2 كيلو جرام لنبات البانجو لمخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار.

ضبط (عاطل، سن 35) أثناء تواجده بمحل إقامته بقرية كفر حفنا بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (1.5 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر) وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار.

ضبط (عاطل، سن 24) حال تواجده بالمدق الترابى بمنطقة خليج بطاح بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (بندقية خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 8 كيلو جرامات - مبلغ مالي - هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وجارى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.