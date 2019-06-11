كشف شكري أبو عميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام، عن أسعار الإريال الديجيتال، الذي يمنح المشاهد المصري فرصة متابعة بطولة الأمم الأفريقية؛ المقرر انطلاقها يوم 21 من الشهر الجاري، وذلك بعدما استقبل "ماسبيرو" أولى الشحنات من الخارج مساء أمس أول.

وقال "أبو عميرة"، لـ"الوطن"، إنَّ سعر الإريال الديجيتال الداخلي سيكون متاح للجمهور بسعر 400 جنيه، بينما الإريال الخارجي سيكون بسعر 700 جنيه، مؤكّدًا أن الصورة عالية الجودة بتقنية "HD"، لافتًا إلى أنَّ الإريال العادي لن يوفر إمكانية متابعة البطولة.

واستنكر انتقادات قطاع من الجمهور، المتعلقة بارتفاع أسعار الإريال مقارنة بقيمة الاشتراك فى "بين سبورت"، مؤكّدًا أن سعر شراء الأخير والاشتراك في الباقة، سيكون بقيمة تصل إلى 4 آلاف تقريبا، لافتًا إلى أنَّ الإريال متاح للجمهور في منافذ البيع التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، خلال الساعات القليلة المقبلة.