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محافظ أسوان يوجه بالحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء بـ"نصر النوبة"

محافظ أسوان يوجه بالحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء بـ"نصر النوبة"

بدء تنفيذ مشروع محطة الصرف بمنطقة علي عيد بتكلفة 23 مليون جنيه

بدء تنفيذ مشروع محطة الصرف بمنطقة علي عيد بتكلفة 23 مليون جنيه

ضبط 3 هاربين بغرامات مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه

ضبط 3 هاربين بغرامات مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه

ضبط 3 قضايا ترويج سماعات تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة

ضبط 3 قضايا ترويج سماعات تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة

أمن أسيوط يعقد صلحا بين عائلتين في منفلوط

أمن أسيوط يعقد صلحا بين عائلتين في منفلوط

محافظ الإسماعيلية: نجحنا في استرداد 60 ألف فدان من أراضي الدولة

محافظ الإسماعيلية: نجحنا في استرداد 60 ألف فدان من أراضي الدولة

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صانع الأقفاص: البلاستيك غزا السوق مع إنه مش صحى.. وقفص العيش بـ«3 جنيه ونص»

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أقدم صنايعى «بواجير جاز»: «كبرت ونفسى فى معاش»

مكواة الرِّجل وزنها 18 كيلو.. ومكوجى قايتباى يحتفظ بطرازين قديمين: «دوّبوا 20 صنايعى»

مكواة الرِّجل وزنها 18 كيلو.. ومكوجى قايتباى يحتفظ بطرازين قديمين: «دوّبوا 20 صنايعى»

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