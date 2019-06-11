أعلن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، إجراء 1668 عملية جراحية تزامنا مع مرور 3 سنوات على افتتاحها في 27 مايو 2016، .

وأصدر المستشفى، بيانا أوضح خلاله أنه عقب افتتاح المرحلة الثانية العام الماضي وافتتاح 4 غرف عمليات كبيرة، جرى تجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية الحديثة حول العالم، حيث جرى تنفيذ 1668 عملية جراحية شملت أورام في الرأس وأورام الجهاز الهضمي وسرطان الثدي، وجميعها حققت نجاحا كبيرا في خدمة المرضى القادمين من محافظات صعيد مصر.

وأضاف البيان "يجري حاليا العمل في المرحلة الثالثة وهي عبارة عن مبنى متكامل مقام على مساحة 28 ألف متر مربع ويتكون من 4 طوابق، ومن المقرر أن تضم قسم خاص لعلاج أورام الأطفال".

وتابع: "بالإضافة إلى قسم خاص للطوارئ لمرضى أورام الصعيد ملحق به قسم داخلي وقسم أشعة تشخيصية، وعيادات خارجية متخصصة وزيادة لعدد أسرة المرضي، وقسم للعلاج الطبيعي ومعهد للتمريض، ومركز لتدريب الفنيين والعاملين وقاعة محاضرات، وسكن للاطباء والتمريض والفنيين والصيادلة، ومركز للأبحاث الخاصة بالأورام السرطانية وتسجيل الحالات السرطان ودراستها، وقسم أشعة يشمل رنين مغناطيسي، وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية، فضلا عن توفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان، وعيادات متخصصة في أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ، ورسم العضلات، لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد".