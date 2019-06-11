شهدت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 5 جنيهات، عقب استقرار لم يدم سوى 4 أيام، إذ سجّل العيار 24 نحو 710 جنيهات، في مقابل 715 جنيها أمس.

وسجّل العيار 21 نحو 621 جنيهًا، فيما وصل سعر عيار 18 إلى 532 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ4 آلاف و968 جنيهًا.