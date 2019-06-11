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حملة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة بقرى مركز ساحل سليم في أسيوط

حملة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة بقرى مركز ساحل سليم في أسيوط

"الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى ضد جريدة "صوت أسوان" من المحافظ

"الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى ضد جريدة "صوت أسوان" من المحافظ

القاهرة تعتمد المخطط التفصيلي لـ"أهالينا 2" بحي السلام أول

القاهرة تعتمد المخطط التفصيلي لـ"أهالينا 2" بحي السلام أول

‏انضمام المخرج حسام الحسيني لمنصة "إنسان فيلمز"

‏انضمام المخرج حسام الحسيني لمنصة "إنسان فيلمز"

غدا.. "الأعلى للإعلام" يحقق في شكوى "المصرية للاتصالات" ضد موقع وجريدة

غدا.. "الأعلى للإعلام" يحقق في شكوى "المصرية للاتصالات" ضد موقع وجريدة

برنامج تدريبي لشباب الخريجين على أعمال الكهرباء في الوادي الجديد

برنامج تدريبي لشباب الخريجين على أعمال الكهرباء في الوادي الجديد

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مكواة الرِّجل وزنها 18 كيلو.. ومكوجى قايتباى يحتفظ بطرازين قديمين: «دوّبوا 20 صنايعى»

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