غادر الفنان الشاب عمرو وهبة مؤخرًا، برنامج "اصحى بإينرجي" المذاع يوميًا عبر إذاعة "إينرجي"، ولم يتحدد بعد إنّ كان سيُقدم برنامج آخر أسبوعيًا عبر الإذاعة ذاتها من عدمه.

وقال وهبة لـ"الوطن" إنّه اعتذر عن البرنامج اليومي لانشغاله في التصوير، مضيفًا: "كنت أتمنى الاستمرار في البرنامج، كنت أتعامل وراء الميكروفون على طبيعتي، فضلًا عن ارتباطي الشديد بالإذاعة منذ صغري"، مُعربًا عن سعادته بتجربته في البرنامج الصباحي، إذ كان يتطلع لردود فعل الجمهور بشكلٍ لحظي، فضلًا عن توقيت البرنامج ذاته.

وأضاف وهبة أنّ هناك مقترحات بتقديم برنامج أسبوعي، بشكلٍ يتناسب مع ظروف التمثيل، ولم يتم الاستقرار على التفاصيل النهائية بعد، مؤكدًا: "مش عاوز أبعد عن الإذاعة بسبب حبي لها، وكذلك العاملين في إينرجي".

وانضم وهبة إلى "إينرجي" في يناير الماضي، إذ شارك في تقديم برنامج "اصحى بإينرجي" مع مي إبراهيم، كأول تجربة إذاعية له، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في مسلسل "بدل الحدوتة 3" للفنانة دنيا سمير غانم، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي على قناة Cbc.