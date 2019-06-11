أصدرت جمهورية قبرص قرارا بتوقيف أطقم العمال على سفينة الأبحاث والتنقيب عن الغاز الطبيعي التركية "فاتح"، بسبب أعمالها للتنقيب في مياهها الإقليمية، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

ووفقا للأخبار التي نشرتها الصحافة التركية، أوضحت قبرص أنّها أصدرت مذكرة اعتقال في حق العاملين على سفينة التنقيب التركية "فاتح" وشركة بترول تركيا TPAO المشغلة للسفينة والشركات المتعاونة معها، في عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الخاصة بها في شرق البحر المتوسط.

وأكدت الحكومة اليونانية أنّ مذكرة الاعتقال بحق 25 من العاملين على متن سفينة التنقيب التركية، ومسؤولي شركة بترول تركيا والشركات المتعاونة معها، جاء بسبب التنقيب دون تصريح في مياهها الإقليمية، موضحة أنّها بدأت حملة دولية ضد الخطوات التركية.

يذكر أنّ أنقرة تعرضت لانتقادات دولية وإقليمية واسعة بعد إعلانها في 3 مايو 2019، نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز من المقرر أنّ تستمر حتى سبتمبر المقبل في شرق البحر المتوسط.

وأظهرت الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في شرق البحر المتوسط، ثروة هائلة من الغاز الطبيعي، يقع جزء كبير منها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بجزيرة قبرص المقسمة بين دولتين إحداهما عضو في الاتحاد الأوروبي، والأخرى لا تعترف بها سوى تركيا.