أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها، حتى صباح اليوم، بالشون والصوامع بلغ 250 ألف طن.

وأشار المحافظ، إلى انتهاء حصاد كامل المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة والتي قدرت بـ 355659 فدانا عبارة عن "274171 فدان ائتمان - 68354 فدان إصلاح زراعي - 13134 فدان استصلاح"، موضحًا أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح 33 شونة متمثلة فى 28 شونة عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة، بالإضافة إلى عدد 5 شون وصوامع تابعين للنوبارية تبلغ قدرتها الاستيعابية 436740 طنا، وهى كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.